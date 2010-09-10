Сообщение Venik » Вчера, 21:04

Здравствуйте. Мне нужен совет на счет покупки грузовика. У меня свой строительная компания и мы зачастую арендуем такую машину, вот и решил уже свою купить. Но бюджет ограничен. Подскажите, какой можно не слишком дорогой вариант посмотреть?