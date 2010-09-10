Выбор грузовика

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Выбор грузовика

Сообщение Venik » Вчера, 21:04

Здравствуйте. Мне нужен совет на счет покупки грузовика. У меня свой строительная компания и мы зачастую арендуем такую машину, вот и решил уже свою купить. Но бюджет ограничен. Подскажите, какой можно не слишком дорогой вариант посмотреть?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Выбор грузовика

Сообщение JuniorX » Вчера, 21:20

Ну вы правы на счет того, что в строительной фирме без грузовика никак не обойтись. Ведь постоянная аренда или же оплата транспортных компаний в итоге вам дороже обойдется.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Выбор грузовика

Сообщение Lionel » Вчера, 22:45

Да, но выбрать подходящий вариант в условиях ограниченного бюджета не так то просто. Смотрите, что можно сделать. Рассмотрите вариант покупки грузовика Shacman. Это весьма неплохая техника производства Китая. Именно поэтому там и цена адекватная - переплачивать не придется. Ну а купить такой грузовик можно у его официального дилера: https://eastlineseven.com/
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