Сообщение zevc » Вчера, 20:25

В октябре с мужем летим в Италию, отдохнуть. Параллельно ищу адреса мебельных фабрик, которые могут по моему эскизу сделать мебель и отправить ее в Россию. Если кто может поделиться адресами/контактами пишите, буду благодарна.