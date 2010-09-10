Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 20:25

В октябре с мужем летим в Италию, отдохнуть. Параллельно ищу адреса мебельных фабрик, которые могут по моему эскизу сделать мебель и отправить ее в Россию. Если кто может поделиться адресами/контактами пишите, буду благодарна.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Я брала мебель из Италии через интернет-магазин, вышло проще и дешевле. На фабриках очередь, плюс если брать именно ваш эскиз, то это будет индивидуальная работа, стоимость будет вообще не гуманная. В интернет-магазине очень много разных моделей, думаю, легко сможете найти что-то подходящее под ваш запрос. И, собственно говоря, при покупке через интернет нет проблем с доставкой.
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