Мебель
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Мебель
В октябре с мужем летим в Италию, отдохнуть. Параллельно ищу адреса мебельных фабрик, которые могут по моему эскизу сделать мебель и отправить ее в Россию. Если кто может поделиться адресами/контактами пишите, буду благодарна.
Re: Мебель
Я брала мебель из Италии через интернет-магазин, вышло проще и дешевле. На фабриках очередь, плюс если брать именно ваш эскиз, то это будет индивидуальная работа, стоимость будет вообще не гуманная. В интернет-магазине очень много разных моделей, думаю, легко сможете найти что-то подходящее под ваш запрос. И, собственно говоря, при покупке через интернет нет проблем с доставкой.
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