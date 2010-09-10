Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Нашли дилера оборудования из Китая у нас тут, запросили цены. Потом посмотрели, сколько за аналогичные позиции просит производитель и были возмущены 40% накрутки дилера. Как можно обойтись без него? Нет никакого желания просто так отдавать деньги.