Импорт оборудования

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1847
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Импорт оборудования

Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Нашли дилера оборудования из Китая у нас тут, запросили цены. Потом посмотрели, сколько за аналогичные позиции просит производитель и были возмущены 40% накрутки дилера. Как можно обойтись без него? Нет никакого желания просто так отдавать деньги.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Импорт оборудования

Сообщение klonik » Вчера, 22:53

Обращайтесь в компанию, которая импорт промышленного оборудования в Россию предлагает и покупайте через них. У них, конечно, тоже есть комиссия за работу, но она намного скромнее. Кстати, что за дилер? Я так-то знаю, что у них есть свой процент, не за спасибо работают, но 40% это прямо сильно много. Хотелось бы понимать, с кем не стоит иметь дел.
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