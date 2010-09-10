Импорт оборудования
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Импорт оборудования
Нашли дилера оборудования из Китая у нас тут, запросили цены. Потом посмотрели, сколько за аналогичные позиции просит производитель и были возмущены 40% накрутки дилера. Как можно обойтись без него? Нет никакого желания просто так отдавать деньги.
Re: Импорт оборудования
Обращайтесь в компанию, которая импорт промышленного оборудования в Россию предлагает и покупайте через них. У них, конечно, тоже есть комиссия за работу, но она намного скромнее. Кстати, что за дилер? Я так-то знаю, что у них есть свой процент, не за спасибо работают, но 40% это прямо сильно много. Хотелось бы понимать, с кем не стоит иметь дел.
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