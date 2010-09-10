сертификат

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

сертификат

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:11

Сколько сейчас стоит сертификат на конную прогулку?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: сертификат

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:43

Примерно месяц назад мы покупали сертификат на конную прогулку ровно за две тысячи рублей на сайте сертификат-в-подарок.рф Только говорю заранее это была именно групповая прогулка. На ней все участники отправятся вместе в увлекательное путешествие на лошадях под руководством инструктора. Длится она ровно один час
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