сертификат
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сертификат
Сколько сейчас стоит сертификат на конную прогулку?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: сертификат
Примерно месяц назад мы покупали сертификат на конную прогулку ровно за две тысячи рублей на сайте сертификат-в-подарок.рф Только говорю заранее это была именно групповая прогулка. На ней все участники отправятся вместе в увлекательное путешествие на лошадях под руководством инструктора. Длится она ровно один час
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