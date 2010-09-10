Сообщение klonik » Вчера, 12:43

Опытные геймеры, вопрос к вам, прошу без шуток. Смотрите, у меня есть последняя тысяча, которую нужно превратить в три. Смотрю в сторону казино, потому что больше никаких нормальных вариантов не вижу от слова совсем. Куда идти?