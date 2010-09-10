Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Опытные геймеры, вопрос к вам, прошу без шуток. Смотрите, у меня есть последняя тысяча, которую нужно превратить в три. Смотрю в сторону казино, потому что больше никаких нормальных вариантов не вижу от слова совсем. Куда идти?
Re: Подскажите
Не могу сказать, что это хорошая идея, но казино посоветую – вы тут https://bc-gamer-casino.com/ можете сделать ставки или в автоматы поиграть, у них отдача хорошая. Только дам вам совет – не закидывайте сразу всю сумму на одну ставку, вдруг вам не с первого раза повезет. Пополняйте по чуть-чуть, пробуйте разные стратегии, какая-нибудь да выстрелит. По крайней мере я вам этого искренне желаю.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя