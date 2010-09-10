салфетки для мяса

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1851
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

салфетки для мяса

Сообщение klonik » 46 минут назад

Я тут столкнулась с такой проблемой, что не могу найти хорошие салфетки для впитывания на кухне. Например, я люблю перед жаркой убирать влагу с мяса. А тут купила салфетки, а они не впитывают нисколько и при этом остаются на мясе. Сейчас наверно вообще нет хороших салфеток, да?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей