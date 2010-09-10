Сообщение klonik » 46 минут назад

Я тут столкнулась с такой проблемой, что не могу найти хорошие салфетки для впитывания на кухне. Например, я люблю перед жаркой убирать влагу с мяса. А тут купила салфетки, а они не впитывают нисколько и при этом остаются на мясе. Сейчас наверно вообще нет хороших салфеток, да?