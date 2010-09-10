салфетки для мяса

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

салфетки для мяса

Сообщение klonik » Вчера, 19:38

Я тут столкнулась с такой проблемой, что не могу найти хорошие салфетки для впитывания на кухне. Например, я люблю перед жаркой убирать влагу с мяса. А тут купила салфетки, а они не впитывают нисколько и при этом остаются на мясе. Сейчас наверно вообще нет хороших салфеток, да?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: салфетки для мяса

Сообщение zevc » Вчера, 21:10

Я уже давно не покупаю обычные салфетки. Потому что они свою заявленную функцию вообще не выполняют. Тем более сейчас есть специальные салфетки для мяса. Они продаются как в рулонах, так и нарезанные кружочками для удобства. Я их и под полуфабрикаты кладу и с мяса перед жаркой влагу убираю очень удобно. При чем они впитывают не только обычную воду, но и различные другие жидкости. Я даже использую их в качестве подложки фруктов, перед тем как убрать их в холодильник. На самом деле очень удобно и если вы не пробовали, то я вам рекомендую их попробовать. Я уверена, что если вы салфетки такие попробуете другие вам вообще станут не нужны. Потому что вы не захотите ими пользоваться.
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