Сообщение klonik » 32 минуты назад

Здравствуйте, у кого можно заказать цельностеклянные перегородки под ключ в офис? Сначала офис арендовали, а сейчас разрешили нам его выкупить. Вот теперь хотим создать все условия для комфортной работы сотрудников.