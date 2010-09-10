Перегородки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1851
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Перегородки

Сообщение klonik » 32 минуты назад

Здравствуйте, у кого можно заказать цельностеклянные перегородки под ключ в офис? Сначала офис арендовали, а сейчас разрешили нам его выкупить. Вот теперь хотим создать все условия для комфортной работы сотрудников.
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