Перегородки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Перегородки

Сообщение klonik » Вчера, 19:53

Здравствуйте, у кого можно заказать цельностеклянные перегородки под ключ в офис? Сначала офис арендовали, а сейчас разрешили нам его выкупить. Вот теперь хотим создать все условия для комфортной работы сотрудников.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Перегородки

Сообщение zevc » Вчера, 21:26

Добрый день! Цельностеклянные перегородки купить можно в компании Алюмо Стайл. Так как они как раз занимаются изготовлением и установкой перегородок. Компания сама до вашего офисного помещения доставит перегородки и установит. Конечно, заранее все моменты вы все равно с менеджерами этой компании обсудите. Тоже у нас в офисе установлены перегородки этой фирмы, очень нравится нам. Они при вашем желании могут даже для вас разработать индивидуальный проект. Поэтому можете обращаться в эту компанию. У нее и ассортимент перегородок, профилей большой и цены более-менее адекватные.
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