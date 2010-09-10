Перегородки
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Перегородки
Здравствуйте, у кого можно заказать цельностеклянные перегородки под ключ в офис? Сначала офис арендовали, а сейчас разрешили нам его выкупить. Вот теперь хотим создать все условия для комфортной работы сотрудников.
Re: Перегородки
Добрый день! Цельностеклянные перегородки купить можно в компании Алюмо Стайл. Так как они как раз занимаются изготовлением и установкой перегородок. Компания сама до вашего офисного помещения доставит перегородки и установит. Конечно, заранее все моменты вы все равно с менеджерами этой компании обсудите. Тоже у нас в офисе установлены перегородки этой фирмы, очень нравится нам. Они при вашем желании могут даже для вас разработать индивидуальный проект. Поэтому можете обращаться в эту компанию. У нее и ассортимент перегородок, профилей большой и цены более-менее адекватные.
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