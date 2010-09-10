Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1851
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 15 минут назад

Удалял кто-нибудь родинки на лице, расскажите, сколько заживала ранка, остался ли шрам? У меня с детства маленькая родинка была на носу, потом вот расти начала и уже прямо портит внешность. Хочу удалить, не знаю, может в отпуске это сделать? Чтобы никого не пугать потом своим внешним видом?
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