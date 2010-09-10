Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:10

Удалял кто-нибудь родинки на лице, расскажите, сколько заживала ранка, остался ли шрам? У меня с детства маленькая родинка была на носу, потом вот расти начала и уже прямо портит внешность. Хочу удалить, не знаю, может в отпуске это сделать? Чтобы никого не пугать потом своим внешним видом?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:13

Зря боитесь, сейчас у хирургов есть все возможности удалить родинку так аккуратно, что никаких следов не останется. Вы подробности здесь посмотрите, очень хорошо описаны методы удаления и дальнейший уход. С лица у себя ничего не удаляла, а вот с шеи доводилось. Три дня с пластырем телесного цвета, потом была тоненькая корочка, которая отвалилась еще через три дня, через месяц ни следа.
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