Обменник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1851
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник

Сообщение klonik » 9 минут назад

Подскажите обменик, который на один обмен собирает несколько пользователей и у первых комиссия выше, чем у последующих. Название не помню, но было дело, что методом обновления страницы каждые пару минут удавалось совершить выгодный обмен. Как теперь его найти?
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