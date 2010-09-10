Сообщение klonik » 9 минут назад

Подскажите обменик, который на один обмен собирает несколько пользователей и у первых комиссия выше, чем у последующих. Название не помню, но было дело, что методом обновления страницы каждые пару минут удавалось совершить выгодный обмен. Как теперь его найти?