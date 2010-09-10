Обменник
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Обменник
Подскажите обменик, который на один обмен собирает несколько пользователей и у первых комиссия выше, чем у последующих. Название не помню, но было дело, что методом обновления страницы каждые пару минут удавалось совершить выгодный обмен. Как теперь его найти?
Re: Обменник
Вроде найсхеш таким страдал, но потом лавочку прикрыли, тупо стало не интересно. Сейчас с минимальной комиссией тут http://extradeco.net можно обменять крипту, дешевле пока нигде нет. Плюс периодически бывают разные акции – если не торопитесь, то можете их отслеживать, тогда обмен тоже копеечным получается. Но вот ту фишку, которую вы описали, уже давно нигде не практикуют.
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