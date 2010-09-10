Сообщение klonik » Вчера, 20:47

Здравствуйте, что вы можете сказать по поводу компании Renewal? Я просто много лет проработала в фармацевтической компании. Подала резюме вот и мне ответили, что готовы рассмотреть мою кандидатуру. Стоит идти или нет, я не знаю вот.