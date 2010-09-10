Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, что вы можете сказать по поводу компании Renewal? Я просто много лет проработала в фармацевтической компании. Подала резюме вот и мне ответили, что готовы рассмотреть мою кандидатуру. Стоит идти или нет, я не знаю вот.
Re: Подскажите
Добрый день, мне кажется, что Renewal очень развивающая компания. Потому что у меня подруга работает в этой компании, вернее в филиале. Говорит, что очень нравится ей, хорошие условия труда. Можно даже подняться оп карьерной лестнице если, конечно же есть соответствующее образование. Правда в этой компании регулярно требуют повышение квалификации. Но зато зарплата там действительно достойная и постоянно повышается. В принципе вы об этой компании всю подробную информацию сможете найти тут https://www.renewal.ru/. А так я ничего плохого о ней не слышала. Наоборот она постоянно развивается, постоянно разрабатывают новые препараты. При чем старается для потребителей удерживать адекватные цены.
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