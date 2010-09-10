Сообщение klonik » Вчера, 21:04

Как найти в Бостоне туристическое агентство, которое может предложить не стандартный тур, а по тем достопримечательностям, что нам интересны? Едем с детьми, те уже посмотрели что есть в городе и определились, куда нужно сходить в обязательном порядке.