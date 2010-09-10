Экскурсии в США

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в США

Сообщение klonik » Вчера, 21:04

Как найти в Бостоне туристическое агентство, которое может предложить не стандартный тур, а по тем достопримечательностям, что нам интересны? Едем с детьми, те уже посмотрели что есть в городе и определились, куда нужно сходить в обязательном порядке.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экскурсии в США

Сообщение zevc » Вчера, 22:50

Слушайте, у них https://www.traveltourusa.com есть авторские туры, попробуйте к ним обратиться. Думаю, составят программу, либо предложат что-то максимально подходящее из своих. Вот только если вы уже знаете что хотите посмотреть, то зачем вам гид? Приедете, такси вызовете и поедете туда, куда вам надо. Мы последние два года именно так и путешествуем, намного удобней, чем подстраиваться под гида.
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