Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1855
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 14 минут назад

Есть тут чьи дети учатся в Оксфорде в центре образования? Расскажите, как вам школа? Стоит отдавать мне свою дочку в качестве дополнительного образования по математике? Просто у нас учитель в школе по математике очень плохо объясняет. Боюсь, что дочь отстанет от программы.
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