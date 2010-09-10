Подскажите
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Подскажите
Есть тут чьи дети учатся в Оксфорде в центре образования? Расскажите, как вам школа? Стоит отдавать мне свою дочку в качестве дополнительного образования по математике? Просто у нас учитель в школе по математике очень плохо объясняет. Боюсь, что дочь отстанет от программы.
Re: Подскажите
Здравствуйте, у меня сын в Оксфорде обучается до сих пор. Только не по математике, а ходит на курсы английского языка. Сам захотел, сказал мама хочу. Вообще я об этой школе слышала очень много положительного, поэтому я думаю, что стоит отдать. Вы узнайте всю информацию об условиях тут https://oxfordeducation.ru . Но я вот знаю, что учителя иностранного языка очень опытные и квалифицированные специалисты. Эксперты в своей области, имеют массу положительных отзывов от родителей. Думаю, что и учителя основных предметов тоже с большим опытом. Нужно наверно познакомиться с учителем, а потом уже решать ходить на занятия или нет.
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