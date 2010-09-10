Сообщение zevc » Сегодня, 12:25

Есть тут чьи дети учатся в Оксфорде в центре образования? Расскажите, как вам школа? Стоит отдавать мне свою дочку в качестве дополнительного образования по математике? Просто у нас учитель в школе по математике очень плохо объясняет. Боюсь, что дочь отстанет от программы.