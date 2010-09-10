Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день! Давно мечтаю прикупить себе новый смартфон последней версии. Но никак не получается накопить, кредит брать не комильфо, в долг тем более. Хочу попробовать поиграть в онлайн-казино, слышала, что вполне реально поднять деньги. Подскажите, на какой платформе начать играть?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость