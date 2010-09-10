Сообщение klonik » Сегодня, 20:21

Кто пользуется калькулятором ОСАГО? Как вам, вы довольны им? Просто уже второго человека встречаю, который говорит, что сам через страховую оформляет полис. Я вот думаю, а почему не через калькулятор?