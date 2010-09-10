Кто пользуется калькулятором ОСАГО?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1856
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кто пользуется калькулятором ОСАГО?

Сообщение klonik » Сегодня, 20:21

Кто пользуется калькулятором ОСАГО? Как вам, вы довольны им? Просто уже второго человека встречаю, который говорит, что сам через страховую оформляет полис. Я вот думаю, а почему не через калькулятор?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1857
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кто пользуется калькулятором ОСАГО?

Сообщение zevc » Сегодня, 20:21

Многие просто еще не нашли тот сервис, которому бы они стали доверять. Я вот уже второй год подряд на сайте Heds пользуюсь калькулятором. Очень удобно, выгодно и самое главное безопасно. Это сервис, который только является удобным сервисом для поиска. А оплата проходит только на сайте страховой компании. На самом деле очень удобно, я вот раз попробовала и больше не хочу переплачивать. Сервис для меня ищет самые выгодные предложения среди популярных страховых компаний. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, страховых компаний на сайте более 16 штук. Уж среди такого количества вы точно сможете выбрать самый оптимальный вариант.
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