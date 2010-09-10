Покупка чеков
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Покупка чеков
Все ли чеки сейчас идут с куар-кодом или не все? Мне нужно несколько чеков для отчетности, надо, чтобы они были без этого кода – по нему можно сразу в налоговую перейти, где будет вся подробная информация. А мне нужны общие, только сумма.
Re: Покупка чеков
Автор, у них http://zakaz-chekov.ru/ сейчас можно заказать чеки такого формата, как вам нужен. Причем, если вы переживаете за то, что чеки проверят, то лучше всего у них брать. Делают оригинальные, могут сделать так, что проверяющий перейдет по куару и увидит то, что вы хотите обозначить. Как по мне, это просто идеальный вариант, особенно когда отчеты делаешь для серьезных организаций.
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