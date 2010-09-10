Сообщение klonik » Сегодня, 14:08

Все ли чеки сейчас идут с куар-кодом или не все? Мне нужно несколько чеков для отчетности, надо, чтобы они были без этого кода – по нему можно сразу в налоговую перейти, где будет вся подробная информация. А мне нужны общие, только сумма.