Покупка чеков

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1858
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка чеков

Сообщение klonik » Сегодня, 14:08

Все ли чеки сейчас идут с куар-кодом или не все? Мне нужно несколько чеков для отчетности, надо, чтобы они были без этого кода – по нему можно сразу в налоговую перейти, где будет вся подробная информация. А мне нужны общие, только сумма.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1859
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка чеков

Сообщение zevc » Сегодня, 17:16

Автор, у них http://zakaz-chekov.ru/ сейчас можно заказать чеки такого формата, как вам нужен. Причем, если вы переживаете за то, что чеки проверят, то лучше всего у них брать. Делают оригинальные, могут сделать так, что проверяющий перейдет по куару и увидит то, что вы хотите обозначить. Как по мне, это просто идеальный вариант, особенно когда отчеты делаешь для серьезных организаций.
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