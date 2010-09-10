Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Пришли к выводу, что нужно ставить мужу импланты, у него с зубами совсем беда. Обзвонили несколько клиник, не понравилось, что по телефону одна цена, а после приема в три раза больше. Где можно точно узнать сколько будет стоить, чтобы потом не было сюрпризов?