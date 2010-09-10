Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1858
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Пришли к выводу, что нужно ставить мужу импланты, у него с зубами совсем беда. Обзвонили несколько клиник, не понравилось, что по телефону одна цена, а после приема в три раза больше. Где можно точно узнать сколько будет стоить, чтобы потом не было сюрпризов?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1859
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 14:58

Мне тут https://ситисмайл.рф/services/implantacia импланты ставили, по договору. Это когда ты сначала с врачами консультируешься, обследования проходишь, потом вы уже составляете договор на работу с ценами за каждый этап. Можно посмотреть что и сколько стоит, очень удобно. Ну и итоговая стоимость при таком подходе не растет, потому что все цены уже зафиксированы. Сходите к ним, проконсультируйтесь, хоть поймете что к чему.
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