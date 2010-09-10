Переезд на ПМЖ в Таиланд
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Переезд на ПМЖ в Таиланд
Очень заинтересовала тема переезда на ПМЖ в Таиланд, Пхукет. Вижу, как многие россияне переезжают и довольно успешно, в ютубе огромное количество примеров. На ваш взгляд, насколько сегодня перспективна идея переезда в Таиланд? Большинство людей, которых я смотрю, переехали еще в 2022-2023 годах. Я задумываюсь о переезде в 2025, но со страной еще окончательно не определился.
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