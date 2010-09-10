Переезд на ПМЖ в Таиланд

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Переезд на ПМЖ в Таиланд

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:21

Очень заинтересовала тема переезда на ПМЖ в Таиланд, Пхукет. Вижу, как многие россияне переезжают и довольно успешно, в ютубе огромное количество примеров. На ваш взгляд, насколько сегодня перспективна идея переезда в Таиланд? Большинство людей, которых я смотрю, переехали еще в 2022-2023 годах. Я задумываюсь о переезде в 2025, но со страной еще окончательно не определился.
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