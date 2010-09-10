Что такое винтовой компрессор?
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Что такое винтовой компрессор?
Что такое винтовой компрессор? Где про него можно найти полную информацию?
Re: Что такое винтовой компрессор?
А по какому случаю интерес к подобным агрегатам? Просто услышали слово интересное или по учебе? Я вот в универе ими занималась, даже курсач писала) Вот тут https://lkard-lk.ru/bez-rubriki/vsyo-o- ... noy-modeli много инфы нароете.
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