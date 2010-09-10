Что такое винтовой компрессор?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1859
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что такое винтовой компрессор?

Сообщение klonik » Вчера, 23:09

Что такое винтовой компрессор? Где про него можно найти полную информацию?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1860
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что такое винтовой компрессор?

Сообщение zevc » Вчера, 23:10

А по какому случаю интерес к подобным агрегатам? Просто услышали слово интересное или по учебе? Я вот в универе ими занималась, даже курсач писала) Вот тут https://lkard-lk.ru/bez-rubriki/vsyo-o- ... noy-modeli много инфы нароете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя