Казино
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Казино
Кто играет в рулетку в Vavada online, поделитесь стратегией игры. Мне почему-то не везет, никогда не получается угадать, какая ставка будет следующей. Хотя те, кто играет вместе со мной – там живая игра, то есть видишь кто с тобой – выигрывают. Хочу понять, есть ли какая-то закономерность по ставкам или как нужно правильно делать, чтобы начать хоть что-то выигрывать.
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