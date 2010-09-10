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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1861 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Казино Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:23 Кто играет в рулетку в Vavada online , поделитесь стратегией игры. Мне почему-то не везет, никогда не получается угадать, какая ставка будет следующей. Хотя те, кто играет вместе со мной – там живая игра, то есть видишь кто с тобой – выигрывают. Хочу понять, есть ли какая-то закономерность по ставкам или как нужно правильно делать, чтобы начать хоть что-то выигрывать. Вернуться к началу

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