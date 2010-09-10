Перевод учебного пособия
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Перевод учебного пособия
Наш коллектив разрабатывал учебное пособие, которое должно было быть опубликовано на английском языке. Мы искали команду переводчиков, способную перевести текст так, чтобы он был понятен англоязычным читателям и сохранял научную точность. В итоге обратились в НаучныеПереводы.рф, и они прекрасно справились. Перевод был сделан в срок, а главное — качественно. Перевод монографий также их специализация, поэтому рекомендую их услуги для любых научных текстов. Подробнее можно узнать здесь: https://научныепереводы.рф/perevod-monografij/
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