Гидроизоляция
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Гидроизоляция
Живем на 15 этаже и сейчас делаем ремонт в ванной. Муж уже хотел укладывать плитку, но друг сказал, что необходимо обработать еще гидроизоляцией. Сказал, что раз мы живем на 15 этаже, то это лучше сделать обязательно.
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