Гидроизоляция

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гидроизоляция

Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Живем на 15 этаже и сейчас делаем ремонт в ванной. Муж уже хотел укладывать плитку, но друг сказал, что необходимо обработать еще гидроизоляцией. Сказал, что раз мы живем на 15 этаже, то это лучше сделать обязательно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей