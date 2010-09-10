Гидроизоляция
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Гидроизоляция
Живем на 15 этаже и сейчас делаем ремонт в ванной. Муж уже хотел укладывать плитку, но друг сказал, что необходимо обработать еще гидроизоляцией. Сказал, что раз мы живем на 15 этаже, то это лучше сделать обязательно.
Re: Гидроизоляция
Гидроизоляция в ванной комнате пола и стен под плитку нужна не только тем, кто живет на высоких этажах. Вообще рекомендуется во время ремонта в помещениях с повышенной влажностью обрабатывать гидроизоляцией. Самое главное, правильно эту гидроизоляцию наносить. Так как если этого не сделать, то она может взбухнуть или вообще пойти трещины. Если будете обрабатывать бетон, то после заливки должно пройти около месяца. Кстати, с помощью гидроизоляции можно даже заделывать швы, трещины и пустоты. Самое главное правильно это делать и использовать армирующую ткань. В общем рекомендую вам именно эту гидроизоляцию, так как мы ее использовали и нам она понравилась.
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