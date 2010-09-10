Сообщение zevc » Сегодня, 13:13

Живем на 15 этаже и сейчас делаем ремонт в ванной. Муж уже хотел укладывать плитку, но друг сказал, что необходимо обработать еще гидроизоляцией. Сказал, что раз мы живем на 15 этаже, то это лучше сделать обязательно.