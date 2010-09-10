Фейк чеки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фейк чеки

Сообщение zevc » Сегодня, 13:27

Зачем создают фейк чеки? Кто этим занимается и не противозаконно ли это? Просто я потеряла чек, который мне очень понадобится в ближайшее время. Вот думаю, может мне просто заказать фейк чек и не переживать по этому поводу?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей