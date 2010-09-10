Сообщение zevc » Сегодня, 13:27

Зачем создают фейк чеки? Кто этим занимается и не противозаконно ли это? Просто я потеряла чек, который мне очень понадобится в ближайшее время. Вот думаю, может мне просто заказать фейк чек и не переживать по этому поводу?