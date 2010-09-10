Фейк чеки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фейк чеки

Сообщение zevc » Сегодня, 13:27

Зачем создают фейк чеки? Кто этим занимается и не противозаконно ли это? Просто я потеряла чек, который мне очень понадобится в ближайшее время. Вот думаю, может мне просто заказать фейк чек и не переживать по этому поводу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1862
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фейк чеки

Сообщение klonik » Сегодня, 20:03

Здравствуйте, вот как раз фей чеки и создают, чтобы предъявить вместо потерянного. А также часто их делают, чтобы просто развеселить людей. Представляете, как человек будет в шоке, если вы ему покажите чек о купленном автомобиле за несколько миллионов рублей. Насчет законности я ничего вам сказать не могу, так как в этом вообще не разбираюсь. Если чего-то боитесь, то обратитесь к юристу. А так можно обратиться за фейк чеком сюда https://feik-bot.com/ . Также и дополнительную информацию по поводу фейковых чеков тоже сможете узнать на этом же сайте.
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