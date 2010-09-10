Электронный архив документов
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Электронный архив документов
Здравствуйте, как можно организовать хранение документов? Чтобы в любой момент к ним был доступ, если срочно понадобится тот или иной документ. У нас в компании очень много разных документов, особенно у бухгалтеров. Вот как-то нужно оптимизировать, но не знай, как лучше сделать.
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