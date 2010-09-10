Электронный архив документов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электронный архив документов

Сообщение zevc » Сегодня, 13:34

Здравствуйте, как можно организовать хранение документов? Чтобы в любой момент к ним был доступ, если срочно понадобится тот или иной документ. У нас в компании очень много разных документов, особенно у бухгалтеров. Вот как-то нужно оптимизировать, но не знай, как лучше сделать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1862
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электронный архив документов

Сообщение klonik » Сегодня, 20:24

Добрый день, вам нужно подключить электронный архив документов. Мы подключили и сейчас никак нарадоваться не можем этому. Вроде бы это только архив, а как уже смог оптимизировать ведение документации. Понятно, что нужно обращаться за этой услугой в компанию. Но мы заметили, что благодаря архиву сократились у нас расходы на оплату сотрудников, которые занимались документацией. Можно теперь контролировать кто имеет доступ к данным. Ну и самое главное, что доступ к документам теперь есть из любого места лишь бы был только интернет. Мне кажется, что это очень удобно. А вы подумайте над этим, думаю можно вам все это организовать.
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