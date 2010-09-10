Как сейчас перевести деньги в Китай, чтобы платеж прошел с гарантией?
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Как сейчас перевести деньги в Китай, чтобы платеж прошел с гарантией?
В прошлом году переводил деньги с помощью электронных систем для перевода денег, таких как PayPal, Skrill, Neteller или Alipay (в Китае). А в этом году переводы не проходят... Как сейчас перевести деньги в Китай, чтобы платеж прошел с гарантией? Вроде бы через Платёжку https://platejka.com/ сейчас можно перевести, кто то из форумчан пользовался услугами этого сервиса?
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