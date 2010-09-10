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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1865 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Ювелирные украшения Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:46 Привет. Лучше смотреть на сайте украшения и здесь есть классные ювелирные цепи. Я покупала своей подруге на праздник цепь за 15 380 рублей. Мы редко с подругой дарим подарки такие не дешевые, но всегда метко. Ей очень понравилось украшение и она попросила даже скинуть ей сайт, где я его покупала. Сама цепь, которую я ей подарила из красного золота. Использовала я экспресс-доставку курьером на дом в течении трех часов, так как мне надо было успеть пойти к подруге сразу с подарком. Рекомендую данный сайт для оформления красивого заказа. Вернуться к началу

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