Сообщение Fabos » Сегодня, 01:15

А вы для себя или для кого-то? Если для кого-то, то для мужчины или для женщины? Насколько близок вам этот человек итд. И от таких факторов и будет зависеть цена украшения, которое вы желаете приобрести.