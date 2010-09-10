Ювелирные украшения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Ювелирные украшения
Привет. Хотелось бы приобрести красивое золотое украшение по низкой цене, но пока не знаю, как найти хороший сайт, чтоб заказать.
Re: Ювелирные украшения
Привет. Лучше смотреть на сайте украшения и здесь есть классные ювелирные цепи. Я покупала своей подруге на праздник цепь за 15 380 рублей. Мы редко с подругой дарим подарки такие не дешевые, но всегда метко. Ей очень понравилось украшение и она попросила даже скинуть ей сайт, где я его покупала. Сама цепь, которую я ей подарила из красного золота. Использовала я экспресс-доставку курьером на дом в течении трех часов, так как мне надо было успеть пойти к подруге сразу с подарком. Рекомендую данный сайт для оформления красивого заказа.
Re: Ювелирные украшения
А вы для себя или для кого-то? Если для кого-то, то для мужчины или для женщины? Насколько близок вам этот человек итд. И от таких факторов и будет зависеть цена украшения, которое вы желаете приобрести.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ювелирные украшения
Я вот не так давно жену решил порадовать новым украшением. Был всё-таки повод веский, что у нас 10 лет совместной жизни было. И хоть это и называется оловянной свадьбой, но оловянную ерунду дарить точно не хотелось. И я взял ей бриллиантовый кулон на цепочке из белого золота тут https://pierrejewellery.ru/katalog/necklaces/oval-diamond-pendant-on-a-chain-3410. Столько восторга я давно от неё не видел. Значит надо дарить почаще подобное. Посмотрите и вы в этом магазине что-нибудь. Может тоже подберете что-то подходящее для вас. Выбрать там есть из чего.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость