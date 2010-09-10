Сообщение zevc » Сегодня, 21:26

Посоветуйте мне где можно купить кирпич для строительства дома. Чтобы он был качественный, недорогой и эстетически выглядел. А еще чтобы была удобная доставка. Хотим построить беседку из кирпича, поэтому и интересуюсь кирпичом.