Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Хотелось бы приобрести таль на склад и другое оборудование для перемещения. Склад строительных материалов открывается через месяц, через две недели завоз товара будет. К этому времени как раз нужно подготовить оборудование. Где можно приобрести?
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