Сообщение zevc » Сегодня, 21:35

Всем привет! Хотелось бы приобрести таль на склад и другое оборудование для перемещения. Склад строительных материалов открывается через месяц, через две недели завоз товара будет. К этому времени как раз нужно подготовить оборудование. Где можно приобрести?