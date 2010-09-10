Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1867
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:35

Всем привет! Хотелось бы приобрести таль на склад и другое оборудование для перемещения. Склад строительных материалов открывается через месяц, через две недели завоз товара будет. К этому времени как раз нужно подготовить оборудование. Где можно приобрести?
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