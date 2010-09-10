Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Хотелось бы приобрести таль на склад и другое оборудование для перемещения. Склад строительных материалов открывается через месяц, через две недели завоз товара будет. К этому времени как раз нужно подготовить оборудование. Где можно приобрести?
Re: Подскажите
Привет, если хочешь, чтобы была доставка, то обратись в эту компанию https://promcaster.ru . Я работаю в складском помещении, и мы заказывает тележки только в этой компании. Если вы открываете свой склад, то должны знать, что тележки и другое оборудование для перемещения постоянно будет выходить из строя. Мы вот очень часто меняем колеса, из-за частого перемещения тяжелых грузов. Поэтому лучше купить комплектующие чуть дороже и качественнее. По крайней мере они точно прослужат дольше. Если есть вопросы по такому оборудованию, то вы можете смело обращаться за консультацией в эту компанию. Специалисты компании ответят на все интересующие вас вопросы.
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