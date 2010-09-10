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Підкажіть
Вишки туру, що тут https://aktyvpp.com.ua/product-category/vyshky-tura/ продають, як у плані переміщення? На вигляд колеса начебто нічого, досить потужні, діаметр пристойний. Але зрозуміло, що це нічого не гарантує і цілком може скластися так, що нормально пересуватися вишка буде тільки по асфальту. У нас же гравій, хотілося б, щоб на ньому жодних проблем із переміщенням не виникало. Підійдуть ці чи інші дивитися?
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