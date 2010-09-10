Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:21

Хочу узнать все что касается автоматизации бюджетирования 1С. Может, кто-то из вас уже применял эту систему и можете рассказать мне об ее эффективности? Где вы вообще ее приобретали, чтобы понадежнее было?
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