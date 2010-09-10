Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:21

Хочу узнать все что касается автоматизации бюджетирования 1С. Может, кто-то из вас уже применял эту систему и можете рассказать мне об ее эффективности? Где вы вообще ее приобретали, чтобы понадежнее было?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1871
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:46

Вот тут https://binom.systems/otraslevye-reshen ... niya-v-1s/ вы можете приобрести различные программы для автоматизации процессов на производстве. Наша компания с Бином уже сотрудничает не один год, поэтому смело можете ей доверять. К тому же с этой компанией сотрудничают крупные производства нашей страны. Я думаю, что без оптимизации процессов сейчас вести бизнес очень сложно. Поэтому 1С позволяет составлять, исполнять, контролировать, анализировать бюджет организации. Если у вас есть бизнес, то вы сами должны понимать, как важно оптимизация процессов в бизнесе. В общем рекомендую обращаться в эту компанию, если хотите обзавестись качественным продуктом.
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