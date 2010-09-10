Сообщение klonik » Вчера, 15:21

Хочу узнать все что касается автоматизации бюджетирования 1С. Может, кто-то из вас уже применял эту систему и можете рассказать мне об ее эффективности? Где вы вообще ее приобретали, чтобы понадежнее было?