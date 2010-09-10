Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » 47 минут назад

Подруга моя ездила на отдых в Испанию, там с мужчиной познакомилась и осталась, замуж вышла, все у нее хорошо. Каждый раз, как созваниваемся, агитирует за переезд. Говорит, что если работы не бояться, можно хорошо устроиться, плюс жилье недорогое. Звучит заманчиво, а что на деле?
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