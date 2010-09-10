Сообщение klonik » 47 минут назад

Подруга моя ездила на отдых в Испанию, там с мужчиной познакомилась и осталась, замуж вышла, все у нее хорошо. Каждый раз, как созваниваемся, агитирует за переезд. Говорит, что если работы не бояться, можно хорошо устроиться, плюс жилье недорогое. Звучит заманчиво, а что на деле?