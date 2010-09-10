Недвижимость
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Недвижимость
Подруга моя ездила на отдых в Испанию, там с мужчиной познакомилась и осталась, замуж вышла, все у нее хорошо. Каждый раз, как созваниваемся, агитирует за переезд. Говорит, что если работы не бояться, можно хорошо устроиться, плюс жилье недорогое. Звучит заманчиво, а что на деле?
Re: Недвижимость
Жилье недорогое на побережье, если здесь смотреть варианты, то можно найти виллу за те же деньги, что просят за однушку. Но! С работой в Испании все хорошо только в крупных городах, на побережье устроиться будет сложно. А если смотреть недвижимость в городах, то там уже совсем другие цены. Так что стоит все еще разок взвесить, страна, конечно, хорошая, но в плане жизни не идеал.
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