Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 39 минут назад

Добрый день! У нас с мужем свой шиномонтаж. Довольно-таки часто клиенты оставляют нам на хранение колеса. Поэтому нам постоянно требуются пакеты для колес. Подскажите, где выгоднее всего приобретать их?
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