Сообщение klonik » Вчера, 20:09

Добрый день! У нас с мужем свой шиномонтаж. Довольно-таки часто клиенты оставляют нам на хранение колеса. Поэтому нам постоянно требуются пакеты для колес. Подскажите, где выгоднее всего приобретать их?