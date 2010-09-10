Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день! У нас с мужем свой шиномонтаж. Довольно-таки часто клиенты оставляют нам на хранение колеса. Поэтому нам постоянно требуются пакеты для колес. Подскажите, где выгоднее всего приобретать их?
Re: Подскажите
Здравствуйте, различные пакеты предлагает оптом вот эта компания https://ptk-sp.ru/ . Мне кажется, что у них есть и пакеты для шин. Вам в любом случае нужно связаться и уточнить всю информацию, которая предлагает эта компания. Говорят, что она является ведущим производителем нашей страны упаковки. Качество очень хорошее, так вся упаковка изготавливается на новом оборудовании которое было произведено из Италии и Германии. Если хотите, то вся продукция которая выпускается этой компании, имеет сертификаты. Которые вы можете посмотреть посетив официальный сайт компании.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей