Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:19

Говорят, что мужские очки бренда Undostrial очень сильно ценятся. Почему их так нахваливают и где вообще их можно приобрести? Если я правильно поняла, то они в обычном магазине не представлены.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1871
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 00:11

Вы правы, что очки и оправы французского бренда Undostrial в обычных магазинах не найти. Но если вы хотите приобрести их, то рекомендую посмотреть тут https://slepayakurica.ru/muzhchinam/opt ... ndostrial/ . По крайней мере тут можно выгодно приобрести очки этого бренда. Потому что в этом бутике возвращается кэшбэк, предоставляется скидка и можно расплатиться за очки частями. А очки и оправы этого бренда очень ценятся, в первую очередь за их качество. Они очень качественные, при этом очень легкие и комфортные в носке. У нас руководитель компании только такие очки и носит. При чем очки действительно очень стильные и подойдут к любому мужскому образу. Я уверена, если вы их приобретете, то останетесь довольны их качеством.
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