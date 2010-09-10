Подскажите
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Подскажите
Говорят, что мужские очки бренда Undostrial очень сильно ценятся. Почему их так нахваливают и где вообще их можно приобрести? Если я правильно поняла, то они в обычном магазине не представлены.
Re: Подскажите
Вы правы, что очки и оправы французского бренда Undostrial в обычных магазинах не найти. Но если вы хотите приобрести их, то рекомендую посмотреть тут https://slepayakurica.ru/muzhchinam/opt ... ndostrial/ . По крайней мере тут можно выгодно приобрести очки этого бренда. Потому что в этом бутике возвращается кэшбэк, предоставляется скидка и можно расплатиться за очки частями. А очки и оправы этого бренда очень ценятся, в первую очередь за их качество. Они очень качественные, при этом очень легкие и комфортные в носке. У нас руководитель компании только такие очки и носит. При чем очки действительно очень стильные и подойдут к любому мужскому образу. Я уверена, если вы их приобретете, то останетесь довольны их качеством.
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