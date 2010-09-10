насосы ksb

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

насосы ksb

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:27

Где можно купить оптом насосы ksb?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: насосы ksb

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 14:50

И оптом насосы ksb и розницу вы можете заказывать на сайте https://pumpswap.ru/ У них свой товар предлагают производители из не поддерживающих "санкции" стран. В случае выхода их строя насосов тут вам смогут предложить запасные части и услуги по их установке. Цены ниже среднего на оборудование что приятно.
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